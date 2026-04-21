ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督が日本代表MF三笘薫の状態について説明した。クラブ公式サイトが伝えている。三笘は18日のプレミアリーグ第33節トッテナム戦(△2-2)で途中出場から1-1とするスーパーゴールを決めたが、アクシデントで交代。その後の経過が注目されていた。ヒュルツェラー監督によると、大事には至らなかったようだ。21日の第34節チェルシー戦に向けた前日会見で次のように報告している。「カオル