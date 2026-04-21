4月20日、お笑いコンビ「麒麟」の川島明がMCを務める朝のバラエティ番組『ラヴィット！』（TBS系）が放送された。たびたびSNSで “リニューアル” が話題にあがるが、新レギュラーメンバーに不安を持たれているようだ。この日は、ファミリーレストラン「ココス」の売り上げトップ10やヒットチャート10などの企画がおこなわれた。ただ、番組の “ある出演者” の不在を感じる視聴者もいたようだ。「おいでやすの小田さんが出て