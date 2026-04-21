【写真】美しく咲いたツツジの花の”壁”を背景にしたオーラあふれる木村拓哉の自撮りショット 木村拓哉が自身のInstagramを更新し、ツツジの花を背景にした自撮りショットを公開した。 ■木村「今年も見事なツツジの壁!! 」 本投稿は「今年も見事なツツジの壁!! 近頃の暑さの影響で傷み始めてきちゃってるかな…って思ってたけど間に合って良かったです…。」とコメント。ネイビーのTシャツにデニムジャケット