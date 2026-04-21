長崎県産のイチゴの魅力を広めようと、路面電車の中でイチゴ狩りなどが楽しめるイベントが長崎市で行われました。 路面電車の中に置かれているのは、30鉢のプランター。 真っ赤に実ったイチゴを摘んで、そのまま口へ。 18日に長崎市内を巡ったのは、長崎電気軌道の真っ赤な車両「いちご電車」です。 県産イチゴの認知度アップを目指して、JA県いちご部会とJA全農ながさきが企画しました。