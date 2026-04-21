次回4月26日（日）よる10時30分より第3話を放送 日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分放送）。本作にヒロイン・桃子役として出演中の仁村紗和が、警視庁麹町署一日署長に就任した。毎月20日の「地域安全の日」にあわせ、4月20日（月）に都内で開催されたキャンペーンイベントに登場した仁村。ドラマの中での白衣姿から一転、警察官が式典などで着用する礼服に身を包んだ仁村は