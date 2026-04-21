21日（火）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のアルテミス北海道は、一般社団法人ジャパンバレーボールリーグ（JVL）からの制裁及び発表内容に対する当クラブの見解についてクラブ公式サイトで発表した。 2025-26シーズンのVリーグ女子でリーグ最下位ながらリーグ上位の入場者数を記録したアルテミス。2026年1月に北ガスアリーナ札幌46で行われた倉敷アブレイズ戦では