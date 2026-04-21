歌舞伎俳優の市川團十郎（４８）が２１日、都内で、東京・歌舞伎座「團菊祭五月大歌舞伎」（５月３〜２７日）の取材会を開催。今年３月に放送終了したＴＢＳ系日曜劇場「リブート」出演の舞台裏を明かした。團十郎は同ドラマで、伊藤英明（５０）演じる監察官・真北正親の兄で大物政治家・真北弥一を好演。悪役として圧倒的な存在感が反響を呼んだ。團十郎は伊藤とプライベートでも親交があることで知られ、報道陣に感想を問