歌手で俳優の中島健人と俳優の田中麗奈が21日、都内で行われた28日放送開始のNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜後10：00）試写会に登壇。NHKのリハーサル室で行ったオーディションを回想した。【写真】コンビニ制服で！超イケメン店長を演じる中島健人中島は、『テンダネス門司港こがね村店』の店長・志波三彦（ミツ）を演じる。志波は、フェロモンを泉のごとく垂れ流し、完璧な笑顔と愛にあ