東映は２１日、ゲーム事業ブランド「東映ゲームズ」を設立したことを発表した。創立７５周年という節目に「新たな挑戦として、ゲーム事業ブランド『東映ゲームズ』を立ち上げました」と説明。最初の取り組みとしてＰＣゲーム領域に挑戦するという。世界最大のＰＣゲームプラットフォーム「Ｓｔｅａｍ」で展開し、その後は、ＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈやＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ、Ｘｂｏｘといった家庭用ゲーム機への展開を