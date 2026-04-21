阪神・立石正広内野手（22）が、右ハムストリングス筋損傷と大阪府内の病院で診断された。今後は、別メニューでの調整を行う。1月の右脚肉離れとは、箇所が異なる模様となっている。立石は1月の新人合同自主トレ中に右脚肉離れを発症。3月に復帰するも、同25日のファーム・リーグオリックス戦で、左手首を痛め、後に「左手首の関節炎」と診断され、再び離脱となった。今回の故障で、立石は入団後、3度目の離脱となった。今回