阪神は２１日、ドラフト１位・立石正広内野手（創価大）が「右ハムストリングスの筋損傷」のため、別メニュー調整を行うと発表した。大阪府内の病院を受診。今年１月に発症した右足の肉離れとは違う箇所で、軽度とみられる。右足の肉離れから３月の２軍戦で実戦復帰した後、今度は左手首の関節炎で離脱。４月１４日の２軍ソフトバンク戦（ＳＧＬ）で再復帰したが、１８日と１９日の同広島戦（ＳＧＬ）は欠場していた。ここまで