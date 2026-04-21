１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」は、令和の現役女子高生・男子高生の「新生活（新学期）」の感情に対して調査し、回答結果を公表した。【女子高生の半数以上「新生活（新学期）は不安になる」結果に】まず、令和の現役女子高生に「新生活（新学期）はどちらの感情になりますか？」というアンケートの調査を実施。「ワクワクする」と「不安になる」の２択で回答をしてもらったと