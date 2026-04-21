かのベーブ・ルースに並んだ。【もっと読む】「人間性」がアウト？ ドジャース佐々木朗希にトレード説がくすぶり続ける根拠大谷翔平（31=ドジャース）が日本時間21日のロッキーズ戦の三回に右安打を放って連続試合出塁を「52」に伸ばし、1923年のベーブ・ルース（ヤンキース）を超えた。この日は4打数2安打。打率.272、5本塁打、11打点（21日現在）。打者としてまずまずのスタートを切っているものの、今年は軸足を投手に置く