ガンバ大阪FW宇佐美貴史が2か月半ぶりに復帰ガンバ大阪のFW宇佐美貴史が2か月半ぶりの復帰戦で早速違いを作り出した。4月19日に行われたJ1百年構想リーグ第11節のファジアーノ岡山戦。今季開幕のセレッソ大阪戦で左足を負傷して戦線離脱していた宇佐美はベンチ入りし、同点で迎えた後半16分にFWデニス・ヒュメットとの交代で投入され、2か月半ぶりの復帰を果たした。そして登場からわずか4分後、宇佐美が左サイドから中央へ攻