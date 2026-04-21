タレント梅沢富美男（75）が21日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。京都府南丹市で行方不明になっていた市立園部小の安達結希（あだち・ゆき）さん（11）の遺体を遺棄したとして同府警に死体遺棄の疑いで逮捕、送検された父親の会社員安達優季容疑者（37）について言及した。梅沢は「ですから、お話を聞きましたら、検証しないといけないのは分かりますけど。こんなこと言うと、番組に文句