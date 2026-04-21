アメリカ運輸省は、アレジアント・トラベル・カンパニーとサン・カントリー・エアラインズ・ホールディングスによる共同暫定免除申請を承認した。アメリカ運輸省によるさらなる措置を待つ間、両社は共通の所有権の下で別々の航空会社として運航を継続できる。今年1月、アレジアント航空は、サン・カントリー航空を買収すると発表していた。両社は5月8日に臨時株主総会の開催を予定しており、承認を経て取引完了を見込む。アレジア