仙台管区気象台発表 【画像】今後の東北・全国の天気など ■向こう１か月の天候の見通し東北地方 （４/１８～５/１７） ＜予報のポイント＞ ・暖かい空気に覆われやすいため、向こう１か月の気温は高いでしょう。特に、期間のはじめは気温がかなり高くなる見込みです。 ＜向こう１か月の天候＞ ・東北日本海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。東北太平洋側では、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴