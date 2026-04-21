お笑いコンビ・カラテカの入江慎也さんは4月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。元お笑いコンビ・ザブングルの松尾陽介さんの結婚式に参列したことを報告し、写真を公開しました。【写真】号泣する元ザブングル加藤「めっちゃいい話じゃん」「元ザブングルまっつんの結婚式で沖縄に行かせて頂いた」と報告した入江さん。「めちゃくちゃ素敵な披露宴だった」と感想をつづっています。また、「元相方の加藤君駆けつけてくれていた。