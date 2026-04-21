お笑いコンビ「バッテリィズ」が20日、ニッポン放送「明石家さんまオールニッポンお願い！リクエスト〜アパート・マンション・一戸建て！『明石家おうち物語』〜」（後6・00）にゲスト出演し、寺家（35）が実家からの掘り出し物について語った。番組では、家にまつわるテーマトークを展開。寺家は「実家に、忍者の巻きびしとか巻物がいっぱい出てきたんですよ」と明かした。母方の曽祖父が、「忍者の研究家やったんですよ