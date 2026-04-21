歌手で俳優の中島健人と田中麗奈が、都内で行われた28日放送開始のNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜後10：00）試写会に登壇。作品にちなみ、コンビニにまつわるトークを展開した。【写真】コンビニ制服で！ウインクする中島健人中島は、『テンダネス門司港こがね村店』の店長・志波三彦（ミツ）を演じる。志波はフェロモンを泉のごとく垂れ流し、完璧な笑顔と愛にあふれた接客で老若男女をと