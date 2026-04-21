元「モーニング娘。」で元テレビ東京アナウンサーの紺野あさ美（38）が21日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。プロ野球選手の夫・杉浦稔大投手（34）が日本ハムから中日へ金銭トレードで移籍し、4人の子育てのワンオペを心配する声が多く寄せられたことを明かした。12日にトレードが発表され、13日に夫は名古屋へ出発、14日に動画を撮影していることを冒頭で説明した紺野。11日に球団事務所から夫に電話があったことなど、