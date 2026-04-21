21日午前11時15分ごろ、新潟県内の阿賀野川で河川を点検する船が転覆した。県警によると、乗っていた3人が救助されたが、60代の男性は搬送先の病院で死亡が確認された。残る2人は命に別条はないという。国土交通省阿賀野川河川事務所によると、国交省の委託を受けた事業者の船で、川を巡視中だった。県警が詳しい状況を調べている。