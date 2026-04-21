２１日午前１１時１５分頃、新潟県の阿賀野市と五泉市の境を流れる阿賀野川で、国土交通省の委託を受けて巡視業務にあたっていた業者の船が転覆した。乗員３人が川に流され、６０歳代男性１人が意識不明の状態で病院に搬送されたが、死亡が確認された。阿賀野署などによると、男性は川岸近くの水面に浮いた状態で見つかった。ほか２人は中州にたどり着き、ヘリコプターで救助され、搬送時は会話できる状態だったという。