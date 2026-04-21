◇ア・リーグブルージェイズ5−2エンゼルス（2026年4月20日アナハイム）これぞメジャーのスケールか!ブルージェイズの岡本和真内野手（29）は20日（日本時間21日）、エンゼル戦に「5番・三塁」で先発出場も3打数無安打で3試合ぶりの音なしとなった。バットは湿ってしまったが、背番号7は試合前に「トラブル」に巻き込まれていた。前日のダイヤモンドバック戦（アリゾナ州フェニックス）試合後、チームはチャーター機で