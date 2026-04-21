ロバーツ監督がロッキーズとの試合前にインタビューに応じ、右肘の遊離体で負傷者リスト入りした守護神エドウィン・ディアス投手について言及しました。球団はこの日、守護神・ディアス投手のチーム離脱を発表。それについて指揮官は「昨夜の様子はみんな見ていたし、いくつか警戒すべきサインがあった。試合後、彼はトレーナー陣と話をし、肘に違和感があると感じていた。昨夜の状況を踏まえて、こちらとしては予防的に動くべきだ