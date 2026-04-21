タレント長嶋一茂（60）が19日放送された日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。立大野球部時代、東大に敗れた悔しい思い出を語った。この日は東大駒場キャンパスの正門でロケスタート。立大時代の思い出について語った。一茂は「俺は野球部のときにね、俺は東京六大学でしょ。俺らのとき、って、5位6位はだいたい東大か立教なわけよ。で、東大と試合の前に絶対に言われるのが先輩に…監督、コーチ