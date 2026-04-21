【モデルプレス＝2026/04/21】元タレントの木下優樹菜が4月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。3人分の弁当を公開した。【写真】芸人の30代元妻「お子さんの好みに合わせてて素敵」3人分の春雨サラダ＆中華丼弁当◆木下優樹菜、3人分の弁当披露木下は、3人分の弁当が並んだ写真を投稿。白菜やにんじん、しいたけ、きくらげ、肉などの具材がたっぷりとご飯の上にのった中華丼と、細切りのにんじんときゅうりが入った春雨サラ