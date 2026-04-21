【モデルプレス＝2026/04/21】元筋肉アイドルで元プロレスラーの才木玲佳（33）が15日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。第1子出産を報告した。【写真】33歳元アイドル、子どもと手をつなぐ2ショット◆才木玲佳、第1子出産才木は、子どもと手を繋いだ写真を添え「先日、第一子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です」と報告。「無事に出産を終えることができた今だから言えることですが、昨年4月に子宮筋腫の手術を