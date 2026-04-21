【モデルプレス＝2026/04/21】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが4月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開した。【写真】46歳フリーアナ「盛り付けも丁寧」新幹線おにぎり・ハンバーグなど入った幼稚園息子弁当◆宮崎宣子、息子への品数豊富な弁当披露宮崎は、息子のために作った弁当の写真を投稿。しらすとえびのふりかけを混ぜ込んだ新幹線の形のおにぎりの他、ひじきとれんこん