【モデルプレス＝2026/04/21】フジテレビは2026年4月21日、同局にて「海外共同製作プロジェクト発表会＆10月期連続ドラマ制作発表」を実施。10月期ゴールデンプライム帯の連続ドラマとして「kiDnap GAME」（キッドナップゲーム）が放送されることが決定し、アジア各国から豪華キャスト陣が出演することを明かした。【写真】フジ10月期ドラマ、きっかけとなった韓国ドラマ◆10月期ドラマ「kiDnap GAME」アジア各国から豪華俳優集結