ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、２１日から「春のＪＡタウン祭り」を実施する。より多くの人に旬の魅力あふれる商品をお得に楽しんでもらうのと同時に、全国の産地の魅力を広く発信することを目的に実施するもので、各ショップ自慢のおすすめ商品を各１００個限定で、「お客様送料負担なし」で届ける企画。対象商品には、春を感じられる野菜や果物、肉類や飲料など、幅広いラインナップを用意している