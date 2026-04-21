早稲田大学競技スポーツセンターは、学生３大駅伝と呼ばれる「出雲駅伝」、「全日本大学駅伝」、「箱根駅伝」で「３冠」を果たすべく新たな強化体制を構築するために競走部・駅伝部門のユニホームにロゴなどを掲出するスポンサーを募集する。「学生駅伝３冠を目指す歩みにご共感いただき、その先にある社会的価値をともに創造するパートナーとして、競走部の挑戦を支えてくださる仲間としてご参画いただけましたら幸いです」と