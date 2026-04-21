天皇ご一家は、獣医学の役割などについて考える国際会議に出席されました。天皇皇后両陛下と愛子さまは21日午前、都内で獣医学の役割などを考える国際会議「世界獣医師会大会」に出席されました。開会式のお言葉の中で陛下は、長年お住まいで保護犬や保護猫を飼っていることに触れて、動物の命を救う獣医師への感謝を伝えられました。「（獣医師の方々が）動物の診療のみならず、幅広い分野で重要な役割を果たされ、社会に貢献され