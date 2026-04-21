新学期を迎え小学生が交通事故にあうのを防ごうと、警察が新1年生の児童たちを対象に交通安全を学ぶ教室を開催しました。神奈川県警・三崎警察署は21日、三浦市の小学校で、今月に入学した新1年生の児童55人に交通安全の教室を開きました。警察官が道路を歩く時は左右を確認することなど、事故に巻き込まれないための注意点を伝えていました。その後、児童たちは左右を確認して手を上げるなどして、実際に横断歩道を渡りました。今