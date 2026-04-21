あべのハルカス美術館にて、ニューヨークのブルックリン博物館から、約150点のよりすぐりの古代エジプトコレクションが大集結する「ブルックリン博物館所蔵特別展古代エジプト」が開催中！同ビル内の「大阪マリオット都ホテル」では、特別展とコラボレーションをした特別デセールが登場しているので、ご紹介します。 大阪マリオット都ホテル「LOUNGE PLUS」 「大阪マリオット都ホテル」 19階に