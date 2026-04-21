プロ野球・西武の西川愛也選手が本拠地ベルーナドームで行われるソフトバンク戦の前に1軍合流となりました。西川選手は昨季124試合に出場し、打率.264、10本塁打、38打点、25盗塁を記録。守備ではゴールデングラブ賞を受賞するなど、飛躍の1年を過ごしました。9年目の今季、開幕戦では「3番センター」でスタートしましたが、8試合で打率.120と状態が上がらず。4月5日に出場選手登録を抹消されていました。ファームでは直近3試合連