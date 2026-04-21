長岡市には、弁護士に無料で法律トラブルを相談できる窓口があります 法律に関わるトラブルは、日常生活の中で突然生じることがあります。実際に問題が起きると、「どのように対応すればよいのか」「自分の判断で進めて問題ないのか」と迷い、対応に不安を感じる方も少なくありません。こうした状況で心強い存在となるのが、法律の専門家である弁護士です。長岡市やその周辺では、法律事務所による初回相談のほか、弁護士会が実