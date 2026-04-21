俳優・村井國夫（81）の妻で俳優の音無美紀子（76）が、21日までに自身のインスタグラムを更新。一番年上の姉との“顔出し”姉妹2ショットを披露した。【写真】「姉妹でウクレレ楽しそう」一番年上の姉との“顔出し”2ショット披露の音無美紀子※2枚目音無は「今日の私。今年初めてのウクレレ教室へ。写真は一番上の姉とウクレレ抱えて」とつづり、2枚の写真をアップ。「亀のように歩みはノロイ私達」というが、「指を一生懸