2025年12月、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられるH3ロケット8号機昨年、打ち上げに失敗し運用が止まっているH3ロケットについて、宇宙航空研究開発機構（JAXA）が今年6月10日の再開を検討していることが21日、関係者への取材で分かった。失敗原因になったとみられる部材を補修し、試験機を鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げる。JAXAによるこれまでの調査で、失敗したH3ロケット8号機の衛星搭載台の部材に