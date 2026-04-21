実業家・村西とおる氏（77）が20日に自身のX（旧ツイッター）を更新。京都府南丹市で行方不明になった市立園部小の安達結希さん（11）の遺体を遺棄したとして死体遺棄容疑で父親の安達優季容疑者（37）が逮捕された事件の報道のあり方について言及した。村西氏は「TV局は朝から晩まで京都の11歳少年殺害事件で大騒ぎ、それ程の大事件なのか」と投げかける。また「悲しい事件であっても、他にホルムズ海峡封鎖という我が国