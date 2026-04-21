元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏が２１日、インスタグラムを更新。この日のテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」を欠席した理由を明かした。菊間氏はこの日の「モーニングショー」を欠席。羽鳥慎一アナウンサーは「今日、菊間さんお休みです。共同通信社編集委員の太田昌克さん、お越し頂きました。よろしくお願いします」とだけ紹介していた。菊間氏は２１日午後にインスタを更新。「虫垂炎になりまして