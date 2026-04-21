アパート経営をしている人にとって、アパートをどう承継するかは非常に重要な問題です。生前の準備により、アパートを引き継ぐ子が負担する税金が大きく左右されるためです。本記事では、アパートの承継を検討する際に、所有物件の事情に合った適切な承継の準備方法について税理士の木戸真智子氏が解説します。経営する5棟のアパートを子供に相続させたいAさん夫婦東京都に住む70代のAさん夫婦は、親からの相続により引き継いだ土