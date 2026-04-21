私はカナエ（27）。約半年前に出産したユメには生まれつき「赤あざ」があり、その話を聞きたいと、今日義母が家に来ました。私は、出産後に義母から「女の子なのになんて残酷なの」と言われたことや、その後「赤あざ」が薄くなってきたと報告したときに言われた心ない言葉を旦那のマモル（27）に相談したのに、旦那は笑っているだけだったこと。今日だって義母と会いたくないから実家に帰ろうとしたのに、同席を求める旦那に心底愛