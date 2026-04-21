リョーマゴルフが、圧倒的な低・深重心設計と高初速性能を両立した新型アイアン『RYOMA IRON』を8年ぶりに発売する。ラインナップは、スッキリした外観の中空マッスル『MB200』、安心感のあるキャビティ『CB300』、飛距離を追求した高反発モデル『CB300 Special Tuning』の3タイプ。【画像】8年前の前作は、木村拓哉さんがPRしていた今回も核となるテクノロジーは全番手にタングステンを90gも使用した重合金ウェイト「モンスターブ