先週の「KKT杯バンテリンレディス」の会場となっている熊本空港カントリークラブのクラブハウスから18番グリーンに向かう途中に一本の木がある。大会中はギャラリープラザとなる駐車場にもつながる道の左手だ。その木の周りには大会恒例の歴代優勝者たちの記念植樹の木もある。【写真】 2017年は「みんなde熊本！みんなのクマモト！」をテーマに復興祈念植樹も行われた件(くだん)の木のレリーフには、熊本地震からの地域の復興を