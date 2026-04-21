第44回（2025年度）『向田邦子賞』（主催：向田邦子賞委員会／東京ニュース通信社）は21日、選考会を行い、作家の此元和津也氏【作品『シナントロープ』（2025年10月6日〜12月22日、テレビ東京）】が受賞したことを発表。都内で会見を開いた。【写真】選考委員に祝福されるお面を被った此元和津也氏漫画『セトウツミ』で知られる此元氏だが、脚本家としてもテレビアニメ『オッドタクシー』で熱狂的な支持を得た。都合により、