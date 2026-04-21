俳優の安田成美（59）が19日、自身のインスタグラムを更新。「軽く整形手術。憂いのある好みのお顔に。手を加えてみました」とつづり、自ら手仕事でアレンジを加えた“ぬいぐるみ”を披露した。【写真】「かわいい」「手術大成功！」安田成美が“手を加えた”夫・木梨モチーフのぬいぐるみ安田が加工したのは、夫でお笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（64）の実家の自転車ショップ「木梨サイクル」のオリジナルグッズ。寅年で