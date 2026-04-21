アメリカのホワイトハウスは、チャベスデレマー労働長官が辞任すると発表しました。出張費の私的流用などの疑いで調査を受けており、事実上の更迭とみられます。【映像】不倫や私的流用などで調査受けた米労働長官ホワイトハウスのチャン広報部長は20日、SNSでチャベスデレマー労働長官が辞任すると発表しました。ニューヨーク・タイムズによりますと、チャベスデレマー氏をめぐって、部下との不倫疑惑や出張費用を私的な旅