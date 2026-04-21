米ニューヨーク滞在中に配る予定のはがきを持つ山下しのぶさん＝3月、大阪府寝屋川市大阪府寝屋川市に住む被爆者の女性2人が、核廃絶の願いを込めたはがきを持って、米ニューヨークで27日から始まる核拡散防止条約（NPT）再検討会議に向かう。「英語を話せない」という2人が自身の被爆体験を翻訳して印刷。滞在中に100枚ずつ、出会う人々に配る予定だ。2人は広島で被爆した山下しのぶさん（83）と長崎で被爆した今井セイ子さん