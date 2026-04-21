【テヘラン共同】イラン外務省は21日、米軍に拿捕されたイラン船籍の貨物船と乗員らの解放を求める声明を発表した。「海賊行為でありテロ行為に当たる」とし、米国と結んだ停戦合意の明確な違反だと非難した。米軍は19日、ホルムズ海峡東側のオマーン湾で貨物船を拿捕。ロイター通信は海事関係者の話として、米軍が貨物船に軍民両用（デュアルユース）品が積まれていたとみて拿捕したと伝えた。米軍によると、貨物船がイラン